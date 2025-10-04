Dying Light | The Beast i giocatori hanno ucciso un numero straordinario di Zombie in due settimane

Il nuovo capitolo Dying Light: The Beast è uscito da appena due settimane, ma ha già stabilito numeri impressionanti che testimoniano il coinvolgimento della community. Secondo i dati diffusi da Techland, i giocatori hanno sterminato in soli 12 giorni più di 2,2 miliardi di zombie, una cifra che supera il 27% della popolazione mondiale se tutti fossero non-morti. Questi risultati non solo confermano la popolarità del titolo, ma anche la sua capacità di stimolare sfide e statistiche fuori dall’ordinario. A livello collettivo, i giocatori hanno compiuto imprese straordinarie: hanno corso per oltre 152 milioni di chilometri, l’equivalente di quasi 200 viaggi di andata e ritorno dalla Terra alla Luna, e guidato per 19,6 milioni di chilometri. 🔗 Leggi su Game-experience.it

