Dybala rinnova con la Roma? Deciso il futuro dell’ex numero 10 della Juve, cosa succederà nelle prossime settimane coi giallorossi. Un amore che potrebbe durare a lungo. La Roma e Paulo Dybala sono pronti a sedersi a un tavolo per discutere il futuro. Come svelato dall’esperto di mercato Fabrizio Romano, la dirigenza giallorossa e l’entourage del giocatore hanno in programma un incontro nelle prossime settimane per parlare di un possibile rinnovo di contratto. Incontro in programma, si lavora al rinnovo. Dopo un avvio di stagione che lo ha visto tornare protagonista al centro del progetto tecnico di Gasperini (infortunio a parte), la Joya sembra aver ritrovato il sorriso. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Dybala, deciso il futuro dell’ex Juve? Svelato il suo desiderio, cosa accadrà con la Roma nelle prossime settimane. Ultimissime

