Dwayne Johnson | The Smashing Machine è un film sulla vita
Sul red carpet del film diretto da Benny Safdie dedicato alla storia di Mark Kerr, The Rock ha parlato di ciò che lo ha conquistato del progetto. Dwayne Johnson, sul red carpet del film in cui interpreta Mark Kerr, ha spiegato perché considera The Smashing Machine un progetto sulla vita, non sul fatto che il protagonista combatte sul ring. L'attore si è messo alla prova con un ruolo drammatico nel progetto biografico diretto da Benny Safdie che vede nel cast anche Emily Blunt ed è stato presentato in anteprima mondiale alla Mostra del Cinema di Venezia. Un film sulla vita The Rock, parlando di The Smashing Machine (di cui potete leggere la nostra recensione), ha sostenuto che c'era qualcosa di davvero unico nella storia di Mark Kerr. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
In questa notizia si parla di: dwayne - johnson
Dwayne Johnson elogiato da Mark Kerr e il team di Smashing Machine per la sua dedizione nel ruolo
San Andreas 2: novità sul sequel con Dwayne Johnson
Le 7 saghe cinematografiche di dwayne johnson classificate
Dwayne 'The Rock' Johnson è andato incontro ad un'altra trasformazione fisica per il suo prossimo film, Lizard Music. https://cinema.everyeye.it/notizie/the-rock-commenta-fisico-secco-come-clint-eastwood-75-anni-831490.html?utm_medium=Social&utm_s - facebook.com Vai su Facebook
Alle 21.30 "Faster" di George Tillman Jr. con Dwayne Johnson, Billy Bob Thornton, Maggie Grace | Un ex criminale, appena uscito di prigione, decide di vendicare l'omicidio del fratello avvenuto durante una rapina. Sulle sue tracce ci sono un poliziotto e un sic - X Vai su X
Dwayne Johnson: "The Smashing Machine è un film sulla vita" - Sul red carpet del film diretto da Benny Safdie dedicato alla storia di Mark Kerr, The Rock ha parlato di ciò che lo ha conquistato del progetto. Segnala movieplayer.it
Dwayne Johnson: “The Smashing Machine non è un film di combattimenti, ma un film sulla vita” - Alla premiere di The Smashing Machine, Dwayne Johnson spiega come il film non sia un semplice film di combattimenti ma un film sulla vita ... Riporta cinematographe.it