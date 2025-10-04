Dwayne Johnson | The Smashing Machine è un film sulla vita

Sul red carpet del film diretto da Benny Safdie dedicato alla storia di Mark Kerr, The Rock ha parlato di ciò che lo ha conquistato del progetto. Dwayne Johnson, sul red carpet del film in cui interpreta Mark Kerr, ha spiegato perché considera The Smashing Machine un progetto sulla vita, non sul fatto che il protagonista combatte sul ring. L'attore si è messo alla prova con un ruolo drammatico nel progetto biografico diretto da Benny Safdie che vede nel cast anche Emily Blunt ed è stato presentato in anteprima mondiale alla Mostra del Cinema di Venezia. Un film sulla vita The Rock, parlando di The Smashing Machine (di cui potete leggere la nostra recensione), ha sostenuto che c'era qualcosa di davvero unico nella storia di Mark Kerr. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

