Dwayne Johnson | The Smashing Machine è un film sulla vita

Movieplayer.it | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sul red carpet del film diretto da Benny Safdie dedicato alla storia di Mark Kerr, The Rock ha parlato di ciò che lo ha conquistato del progetto. Dwayne Johnson, sul red carpet del film in cui interpreta Mark Kerr, ha spiegato perché considera The Smashing Machine un progetto sulla vita, non sul fatto che il protagonista combatte sul ring. L'attore si è messo alla prova con un ruolo drammatico nel progetto biografico diretto da Benny Safdie che vede nel cast anche Emily Blunt ed è stato presentato in anteprima mondiale alla Mostra del Cinema di Venezia. Un film sulla vita The Rock, parlando di The Smashing Machine (di cui potete leggere la nostra recensione), ha sostenuto che c'era qualcosa di davvero unico nella storia di Mark Kerr. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

dwayne johnson the smashing machine 232 un film sulla vita

© Movieplayer.it - Dwayne Johnson: "The Smashing Machine è un film sulla vita"

In questa notizia si parla di: dwayne - johnson

Dwayne Johnson elogiato da Mark Kerr e il team di Smashing Machine per la sua dedizione nel ruolo

San Andreas 2: novità sul sequel con Dwayne Johnson

Le 7 saghe cinematografiche di dwayne johnson classificate

Dwayne Johnson: "The Smashing Machine è un film sulla vita" - Sul red carpet del film diretto da Benny Safdie dedicato alla storia di Mark Kerr, The Rock ha parlato di ciò che lo ha conquistato del progetto. Segnala movieplayer.it

dwayne johnson the smashingDwayne Johnson: “The Smashing Machine non è un film di combattimenti, ma un film sulla vita” - Alla premiere di The Smashing Machine, Dwayne Johnson spiega come il film non sia un semplice film di combattimenti ma un film sulla vita ... Riporta cinematographe.it

Cerca Video su questo argomento: Dwayne Johnson The Smashing