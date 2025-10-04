Durante lo shutdown la comunicazione di Donald Trump è diventata ancora più aggressiva e surreale

«I Democratici hanno fatto chiudere il governo». «La sinistra radicale ha fatto chiudere il governo». Questi sono solo alcuni dei messaggi apparsi sui siti di diverse agenzie governative americane da quando, dallo scorso mercoledì, gli Stati Uniti sono ufficialmente in shutdown. Nello specifico, la misura prevede che, mentre attività essenziali del governo, come l’esercito, il pagamento delle pensioni, la gestione del traffico aereo e delle infrastrutture continuano a essere funzionanti, tutto il resto, dai grandi parchi al rilascio di visti e documenti, è temporaneamente in stand by. Donald Trump ha minacciato di licenziare migliaia di impiegati del governo federale; molti di loro sono già sospesi. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

