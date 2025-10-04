Durante lo shutdown la comunicazione di Donald Trump è diventata ancora più aggressiva e surreale

«I Democratici hanno fatto chiudere il governo». «La sinistra radicale ha fatto chiudere il governo». Questi sono solo alcuni dei messaggi apparsi sui siti di diverse agenzie governative americane da quando, dallo scorso mercoledì, gli Stati Uniti sono ufficialmente in shutdown. Nello specifico, la misura prevede che, mentre attività essenziali del governo, come l’esercito, il pagamento delle pensioni, la gestione del traffico aereo e delle infrastrutture continuano a essere funzionanti, tutto il resto, dai grandi parchi al rilascio di visti e documenti, è temporaneamente in stand by. Donald Trump ha minacciato di licenziare migliaia di impiegati del governo federale; molti di loro sono già sospesi. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Durante lo shutdown, la comunicazione di Donald Trump è diventata ancora più aggressiva (e surreale)

In questa notizia si parla di: durante - shutdown

#USA in shutdown dalle 6 italiane per la mancata approvazione della legge di bilancio. Durante uno shutdown il governo federale deve interrompere tutte le proprie attività, tranne quelle considerate essenziali, tra cui per esempio la polizia, i vigili del fu - X Vai su X

INIZIANO GLI EFFETTI DELLO SHUTDOWN DEL GOVERNO Il presidente sospende finanziamenti per progetti climatici ed infrastrutturali a New York e California. La Casa Bianca annuncia licenziamenti di massa di dipendenti federali nei prossimi giorni. - facebook.com Vai su Facebook

Sullo shutdown Trump sta usando una comunicazione ancora più faziosa del solito - Per addossare ai Democratici la responsabilità della “chiusura” del governo sta diffondendo video e messaggi particolarmente assurdi, anche con canali istituzionali ... Lo riporta ilpost.it

Shutdown, cos’è e perché rischia di portare gli USA nel caos. Che succede ora in America - Donald Trump ha già paventato licenziamenti di massa per far fronte allo shutdown, provocando la rabbia dei sindacati federali ... Da startupitalia.eu