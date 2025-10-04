Dumfries tra i top d’Europa! L’olandese è nella formazione ideale della seconda giornata di Champions
Inter News 24 Dumfries, laterale olandese in forza all’Inter, è tra i candidati per essere tra i migliori giocatori della seconda giornata della coppa continentale! Le ultime. Una grande soddisfazione per Denzel Dumfries, che entra di diritto nella formazione ideale della seconda giornata di Champions League stilata dalla UEFA. Il terzino dell’ Inter è stato protagonista nella vittoria per 2-0 contro lo Slavia Praga, siglando il gol del momentaneo 2-0 e contribuendo in maniera decisiva alla solidità difensiva della squadra. Il motivo della sua inclusione nella formazione ideale è semplice: Dumfries non solo ha trovato la rete, ma ha anche dato un grande contributo in fase difensiva, aiutando l’ Inter a mantenere il clean sheet per la seconda partita consecutiva, un risultato fondamentale per la squadra di Cristian Chivu. 🔗 Leggi su Internews24.com
