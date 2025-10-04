Dumfries Inter Silooy fiducioso su Chivu | Diventerà un top allenatore L’olandese? È come Superman…
Inter News 24 Dumfries Inter, l’ex giocatore in forza all’Ajax Silooy ha rilasciato alcune dichiarazioni circa il tecnico dell’Inter e sul laterale olandese: il commento. Sonny Silooy, ex calciatore dell’ Ajax e della Nazionale olandese, nonché attuale tecnico in seconda dell’ Ajax Femminile, ha rilasciato delle dichiarazioni importanti ai microfoni di TMW Radio riguardo al percorso di Cristian Chivu come allenatore e sullo sviluppo di Denzel Dumfries all’ Inter. Silooy ha analizzato il lavoro di Chivu, riconoscendo il suo potenziale e sottolineando che, nonostante sia ancora giovane come tecnico, sta percorrendo la strada giusta per diventare un allenatore di primo livello. 🔗 Leggi su Internews24.com
