Dumfries Inter l’olandese è una furia dopo il cambio! Il retroscena sulla sua uscita dal campo Ecco cosa è successo

Inter News 24 Dumfries Inter, l’olandese è una furia dopo il cambio contro la Cremonese! Il retroscena da bordocampo sulla sua uscita dal campo. Denzel Dumfries, esterno olandese dell’ Inter, non ha preso bene la sua sostituzione durante il match contro la Cremonese. Al 2-0 per i nerazzurri, il tecnico Cristian Chivu ha deciso di sostituirlo, e la reazione del giocatore non è passata inosservata. La reazione di Dumfries: un pugno sul pallone. Come rivelato dall’inviata di DAZN a bordocampo, Dumfries è apparso chiaramente contrariato al momento del cambio. Il giocatore ha tirato un pugno sul pallone con evidente frustrazione non appena ha visto il suo numero sulla lavagnetta. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Dumfries Inter, l’olandese è una furia dopo il cambio! Il retroscena sulla sua uscita dal campo. Ecco cosa è successo

In questa notizia si parla di: dumfries - inter

Inter-Udinese 1-2, le pagelle: Dumfries gioie e dolori, Sucic passo indietro, Calha sotto traccia

Mercato Inter, Dumfries via con la clausola? Ecco l’ultima idea per la corsia destra!

Dumfries parte? La clausola tenta le big europee e l'Inter potrebbe puntare su...

Inter ufficiale: Sommer, Akanji, De Vrij, Bastoni, Dumfries, Frattesi, Barella, Mkhitaryan, Dimarco, Lautaro, Bonny. @SkySport @APaventi - X Vai su X

Non basta la doppietta per entrare nel Team of the Week della Champions League Lautaro Martinez escluso dalla top 11, mentre è presente Dumfries autore di un gol e di una buonissima prestazione contro lo Slavia Praga #Inter #Dumfries #LautaroMarti - facebook.com Vai su Facebook

Inter, Thuram: “Quando sei all’Inter devi vincere tutte le partite” - Le parole di Denzel Dumfries e Marcus Thuram dopo la vittoria dell’Inter contro il Feyenoord a San Siro che fa accedere i nerazzurri ai quarti di Champions League. Riporta gianlucadimarzio.com

Dumfries, perché non è da rigore il fallo di mano in Napoli Inter/ Moviola: la spiegazione di Marelli - Perché non è da calcio di rigore il fallo di mano di Dumfries in Napoli Inter: la moviola e la spiegazione di Marelli su Dazn tra le polemiche dei tifosi Non è stata esente da polemiche Napoli Inter, ... Scrive ilsussidiario.net