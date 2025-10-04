Dumfries esce arrabbiato per la sostituzione | pugno al pallone e borbottii

Gazzetta.it | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Fuori nel secondo tempo, l'esterno olandese non la prende bene. Arriva in panchina lentamente con una smorfia e non vede neanche il gol di Dimarco. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

dumfries esce arrabbiato per la sostituzione pugno al pallone e borbottii

© Gazzetta.it - Dumfries esce arrabbiato per la sostituzione: pugno al pallone e borbottii

In questa notizia si parla di: dumfries - esce

Euro 2024, Dumfries si scaglia contro un fotografo durante la partita: "Si è arrabbiato molto" - 2 dell’Austria sull’Olanda, il calciatore degli Oranje e dell’Inter Denzel Dumfries si è reso protagonista di un episodio molto singolare. Si legge su calciomercato.com

Cerca Video su questo argomento: Dumfries Esce Arrabbiato Sostituzione