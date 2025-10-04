Dumfries esce arrabbiato per la sostituzione | pugno al pallone e borbottii

Fuori nel secondo tempo, l'esterno olandese non la prende bene. Arriva in panchina lentamente con una smorfia e non vede neanche il gol di Dimarco. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Dumfries esce arrabbiato per la sostituzione: pugno al pallone e borbottii

In questa notizia si parla di: dumfries - esce

INTER-CREMONESE 2-0 (52'): CAMBIO INTER Esce Dumfries Entra Luis Henrique - X Vai su X

CAGLIARI-INTER 0-1 (71'): CAMBIO INTER Esce Luis Henrique Entra Dumfries - facebook.com Vai su Facebook

Euro 2024, Dumfries si scaglia contro un fotografo durante la partita: "Si è arrabbiato molto" - 2 dell’Austria sull’Olanda, il calciatore degli Oranje e dell’Inter Denzel Dumfries si è reso protagonista di un episodio molto singolare. Si legge su calciomercato.com