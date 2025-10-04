Due vite spezzate sulla tangenziale | il ricordo di Michele e Anna

Ieri, sulla tangenziale est di Campobasso, due vite sono state stroncate da un incidente che lascia sgomenti.Michele Melfi, 61 anni, commerciante di San Martino in Pensilis, guidava un furgone quando si è verificato lo scontro. Trasportato d’urgenza al Pronto Soccorso, è deceduto poco dopo.Anna. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

