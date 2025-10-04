Due rapine a Bergamo con bottigliata alla testa e video sui social | 16enne in comunità

Venerdì mattina, 3 ottobre, i carabinieri della Stazione di Stezzano hanno dato esecuzione alla misura cautelare nei confronti di un 16enne residente nel Bresciano, indagato per una serie di episodi di violenza e sopraffazione ai danni di suoi coetanei. Le indagini dei militari hanno ricostruito due episodi particolarmente gravi avvenuti a Bergamo: lo scorso 8 marzo il ragazzo aveva colpito un coetaneo alla testa con una bottiglia, sottraendogli le chiavi di casa e pretendendo del denaro per restituirle; poi, il 12 aprile, aveva strappato ad alcuni minorenni diversi capi di abbigliamento con modalità violente, riprendendo due delle vittime e diffondendo poi il video sui social. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

