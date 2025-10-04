Due Palazzi intimità dietro le sbarre | nasce la prima stanza dell’amore

Da lunedì, all’interno del Due Palazzi di Padova, saranno operative le prime ‘stanze dellamore’ del sistema penitenziario italiano. Un esperimento inedito, verificato da Adnkronos insieme alla redazione di Sbircia la Notizia Magazine, che mira a concedere momenti di intimità ai detenuti autorizzati, rivoluzionando la tutela dell’affettività dietro le sbarre. Nuovi spazi per l’intimità La realizzazione . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

due palazzi intimit224 dietroAl carcere Due Palazzi arrivano le stanze dell’amore, incontri privati per reclusi e partner - Svolta storica con la sentenza della Corte Costituzionale: da lunedì 6 ottobre, i detenuti potranno trascorrere due ore e mezza in totale riservatezza con mogli o conviventi. Riporta padovaoggi.it

