Due motociclisti feriti mentre girano al crossodromo

Due motociclisti sono rimasti feriti in due distinti incidenti che si sono verificati all'interno dei crossodromi dove stavano girando. Il primo in ordine di tempo è accaduto in quello di Pietraia nel comune di Cortona. I soccorsi sono stati attivati alle 16,24 quando il 118 dell'Asl Toscana sud. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

In questa notizia si parla di: motociclisti - feriti

Incidente stradale a Jesolo, coinvolti un camion, quattro auto e una moto: morta una coppia di motociclisti, tre feriti

Incidente stradale a Jesolo, coinvolti un camion, quattro auto e una moto: morta una coppia di motociclisti, quattro feriti

Tragedia della strada a Jesolo: morti due motociclisti, tre feriti gravi

Incidente in galleria a Riva del Garda, due motociclisti feriti e Gardesana bloccata. Schianto nel pomeriggio di oggi, domenica 28 settembre, sulla Gardesana Occidentale, in direzione di Limone. Trasferiti al Santa Chiara una quarantenne in elicottero e un uo - facebook.com Vai su Facebook

Due motociclisti feriti in un tamponamento a Bressanone - I due motociclisti, che viaggiavano sulla stessa moto, hanno tamponato l'auto che liu precedeva, sono caduti e hanno ... Si legge su rainews.it

Moto contro una Bmw d'epoca: gravemente feriti i due motociclisti - Viaggiavano a bordo di una moto sportiva Yamaha quando, all’incrocio tra via Artesini e la strada provinciale 81, si sono schiantati contro la parte anteriore ... Come scrive ilgazzettino.it