Due incendi bruciano il Cilento fiamme alimentate dal vento | in azione anche un canadair

Piromani ancora in azione nel Cilento. Un vasto incendio è divampato nel pomeriggio di ieri tra i comuni di Castellabate e Agropoli. In fiamme diversi ettari di vegetazione. Sul posto sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco e le squadre della Protezione Civile Cilento ODV di. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Ottobre è iniziato, ma la #Sardegna brucia ancora: 22 incendi in poche ore, in azione anche elicotteri e Canadair da Ciampino

Incendi nel Cilento: serata di paura ad Agropoli - Non si arresta l’emergenza incendi nel comprensorio del Cilento, dove anche questa sera le fiamme hanno devastato ampie porzioni di territorio, mettendo a rischio abitazioni e sicurezza pubblica. Si legge su infocilento.it

Incendi in Spagna e Portogallo: almeno 6 morti e migliaia di evacuati. L'appello: «Interrompere il Cammino di Santiago» - La situazione resta critica soprattutto nelle regioni di Estremadura, Galizia e Castiglia e León, dove migliaia di persone sono pronte all’evacuazione Gli incendi divorano Spagna e Portogallo. leggo.it scrive