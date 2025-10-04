Due fratellini ustionati mentre giocano con l’alcool | gravi al Meyer

Due fratellini di tre e sei anni sono ricoverati al Centro ustioni del Meyer con ustioni di secondo e terzo grado. I piccoli stavano giocando in casa con una bottiglia contenente alcool, ma il liquido infiammabile, fuoriuscendo, ha provocato un cosiddetto ritorno di fiamma, bruciandoli sul torace. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

