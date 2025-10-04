Due fratellini di 3 e 6 anni gravi a Firenze | giocavano con l’alcool medici costretti a innesto cutaneo

Due fratellini di 3 e 6 anni sono ricoverati al Centro ustioni del Meyer di Firenze con ustioni di secondo e terzo grado subite mentre stavano giocando in casa con una bottiglia contenente alcool. L’appello: “Occorre un controllo attento”. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: fratellini - anni

Spariscono in mare con il sup trascinati dalla corrente: ore di apprensione per due fratellini di 12 anni

Due fratellini di 12 anni spariscono in mare trascinati dalla corrente, ore di apprensione

Il bagno coi fratellini, poi la tragedia: morta così a 12 anni, dolore immenso in Italia

Due fratellini di 8 e 13 anni e la loro mamma sono rimasti feriti questa mattina in un incidente stradale a Recanati: uno di loro è stato trasferito in eliambulanza al Salesi - facebook.com Vai su Facebook

Fratellini di 3 e 6 anni gravemente ustionati: giocavano in casa con una bottiglia di alcol - Per questo due fratellini di tre e sei anni sono ora ricoverati al ... Riporta msn.com

Calabria, ritrovati in Romania i due fratellini scomparsi il 10 settembre - I due fratellini di 4 e 3 anni, scomparsi dal 10 settembre a Castrovillari, sono stati ritrovati in Romania con la nonna materna ... citynow.it scrive