Due derby in Promozione

Sport.quotidiano.net | 4 ott 2025

Anche la quarta giornata del campionato di Promozione ligure girone B, in programma domani pomeriggio alle 15.00, potrà regalare soprese. L’attenzione sarà puntata principalmente sui derby Don Bosco Spezia Calcio-Tarros Sarzanese, che occasionalmente verrà disputata alle 20.30, e Levanto-Santerenzina. Sul fronte Don Bosco a presentare la sfida è il segretario Luca Massini: "È stata una settimana particolare per diversi fattori extracalcistici, non ultimo l’indisponibilità del nostro campo per tutti gli allenamenti. Torneremo a giocare al "Falconara" di Lerici e lo faremo in notturna contro una squadra che ci ha messo spesso in difficoltà. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

due derby in promozione

Due derby in Promozione

In questa notizia si parla di: derby - promozione

