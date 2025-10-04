Anche la quarta giornata del campionato di Promozione ligure girone B, in programma domani pomeriggio alle 15.00, potrà regalare soprese. L’attenzione sarà puntata principalmente sui derby Don Bosco Spezia Calcio-Tarros Sarzanese, che occasionalmente verrà disputata alle 20.30, e Levanto-Santerenzina. Sul fronte Don Bosco a presentare la sfida è il segretario Luca Massini: "È stata una settimana particolare per diversi fattori extracalcistici, non ultimo l’indisponibilità del nostro campo per tutti gli allenamenti. Torneremo a giocare al "Falconara" di Lerici e lo faremo in notturna contro una squadra che ci ha messo spesso in difficoltà. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Due derby in Promozione