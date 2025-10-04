Due chiese fianco a fianco | la parrocchiale e il monumento

Una piazza, due chiese. Sovico è conosciuto come “il paese delle due chiese”. Nel centro storico, sulla stessa piazza, sorgono due edifici sacri, praticamente uno accanto all’altro: il primo, il più recente, è del 1930 ed è l’attuale chiesa parrocchiale di Cristo Re; il secondo, più antico, è conosciuto come Chiesa Vecchia. Risale al Cinquecento ed è stato costruito sull’ancora più antica chiesetta di San Fedele. La parrocchia di Cristo Re viene utilizzata dai fedeli per le funzioni religiose, la Chiesa Vecchia è stata invece sconsacrata: nel recente passato è stata oggetto di opere di restauro, ma necessita di lavori molto più consistenti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

