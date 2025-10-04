DSA e BES la diagnosi precoce cambia la vita degli studenti La psichiatra Lucattini | Fondamentale riconoscere i segnali già nella scuola primaria rischio ansia e depressione

L'adolescenza rappresenta una fase cruciale per lo sviluppo dei ragazzi, durante la quale le difficoltà scolastiche possono incidere profondamente sull'autostima e sulla capacità di socializzazione.

DISTURBI DELL'APPRENDIMENTO (DSA) E BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI (BES): PERCHE' E' IMPORTANTE UNA DIAGNOSI PRECOCE. NE PARLIAMO CON ADELIA LUCATTINI

