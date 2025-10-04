droni ucraini colpiscono una grande raffineria a kirishi nella regione russa di leningrado

Nella notte alcuni droni hanno colpito una raffineria di petrolio a Kirishi, nella regione russa di Leningrado, innescando un incendio che è stato poi spento. Lo hanno riferito funzionari e media locali, riporta il sito Kiyv Indipendent. Testimoni oculari hanno riferito di aver visto l’incendio scoppiare nella raffineria di Kirishi. Il governatore regionale Alexander Drozdenko ha confermato l’attacco. 🔗 Leggi su Feedpress.me

