Continuano le operazioni di disturbo aereo in Europa. Dopo la Danimarca, la notte scorsa è stato il turno della Germania. Venerdì sera, L'aeroporto di Monaco di Baviera è stato costretto a chiudere nuovamente a seguito degli avvistamenti di droni. In una nota, la Sicurezza Aerea Tedesca (Dfs ndr) ha spiegato di aver "ridotto e sospeso preventivamente le operazioni di volo all'aeroporto di Monaco fino a nuovo avviso a causa di avvistamenti di droni non confermati". Ma non è la prima volta, perché gli avvistamenti sono stati registrati anche giovedì, con la conseguente cancellazione di oltre 30 voli e il blocco di quasi 3.

© Secoloditalia.it - Droni sull’aeroporto di Monaco di Baviera: sospese tutte le attività e voli cancellati per 48 ore