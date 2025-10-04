Droni sull’aeroporto di Monaco di Baviera | sospese tutte le attività e voli cancellati per 48 ore
Continuano le operazioni di disturbo aereo in Europa. Dopo la Danimarca, la notte scorsa è stato il turno della Germania. Venerdì sera, L’aeroporto di Monaco di Baviera è stato costretto a chiudere nuovamente a seguito degli avvistamenti di droni. In una nota, la Sicurezza Aerea Tedesca (Dfs ndr) ha spiegato di aver “ridotto e sospeso preventivamente le operazioni di volo all’aeroporto di Monaco fino a nuovo avviso a causa di avvistamenti di droni non confermati”. Ma non è la prima volta, perché gli avvistamenti sono stati registrati anche giovedì, con la conseguente cancellazione di oltre 30 voli e il blocco di quasi 3. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
Ancora droni sull'aeroporto di Monaco di Baviera. Scalo nuovamente chiuso per arrivi e partenze. Aerei in arrivo reindirizzati ad altri aeroporti Alle 21.34 entrambe le piste di decollo e atterraggio sono state chiuse per precauzione. Elicotteri in volo per verifiche
Droni sull’aeroporto di Monaco - L’aeroporto di Monaco è stato nuovamente chiuso per la seconda notte consecutiva dopo un nuovo allarme per la presenza di sospetti droni. Si legge su corrieredellacalabria.it
