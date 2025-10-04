Droni non identificati ancora su aeroporti Monaco e Praga alzati in volo elicotteri militari e schierati cecchini a scopo preventivo - VIDEO

Ilgiornaleditalia.it | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Per la seconda sera consecutiva, l’aeroporto di Monaco di Baviera è stato chiuso a causa di un presunto avvistamento di droni nelle vicinanze. alle prime ricostruzioni emerge che il comandante di un aereo, il cui volo è poi stato cancellato, avrebbe informato i passeggeri che erano stati nuovamente. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

droni non identificati ancora su aeroporti monaco e praga alzati in volo elicotteri militari e schierati cecchini a scopo preventivo video

© Ilgiornaleditalia.it - Droni “non identificati” ancora su aeroporti Monaco e Praga, alzati in volo elicotteri militari e schierati cecchini “a scopo preventivo” - VIDEO

In questa notizia si parla di: droni - identificati

Ex Ilva, che succede? Droni non identificati sopra l'area a caldo. Sos sicurezza

Global Sumud Flotilla denuncia: "Multipli droni non identificati avvistati a 200 miglia da Porto Palo", Delia: "Ci hanno seguito" - VIDEO

Danimarca: “Droni non identificati sulla nostra maggiore base militare, è attacco ibrido”. Non sono stati abbattuti

droni identificati aeroporti monacoDroni sulla Germania. Chiuso l'aeroporto di Monaco: in tremila restano a terra - Droni non identificati hanno sorvolato questa notte Monaco costringendo l'aeroporto della città bavarese alla chiusura per alcune ore. Scrive iltempo.it

droni identificati aeroporti monacoMonaco, aeroporto chiuso per ore per droni non identificati: «Un'escalation, mai successo in uno scalo civile tedesco» - L'aeroporto di Monaco di Baviera è stato chiuso per alcune ore nella notte tra giovedì e venerdì: una data chiave, alla vigilia della festa della riunificazione e mentre si chiude l'Oktoberfest. Riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Droni Identificati Aeroporti Monaco