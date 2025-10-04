Droni Gps e lettere anonime | condannato a un anno l’avvocato che perseguitava l’ex

Pesaro, sabato 4 ottobre 2025 -  Un anno di reclusione, pena sospesa e subordinata alla frequenza di un percorso per uomini maltrattanti, oltre a un risarcimento di 5.000 euro. È la condanna inflitta a un avvocato di 65 anni del Maceratese, M.B., riconosciuto colpevole di atti persecutori nei confronti dell’ex compagna e del suo nuovo compagno. Secondo la ricostruzione dell’accusa, l’uomo non avrebbe accettato la fine della relazione, arrivando a controllare e tormentare la donna con modalità sempre più ossessive. Per lui è in corso anche un’altra indagine per stalking presso la procura di Ancona. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

