Droni Gps e lettere anonime | condannato a un anno l’avvocato che perseguitava l’ex

Pesaro, sabato 4 ottobre 2025 - Un anno di reclusione, pena sospesa e subordinata alla frequenza di un percorso per uomini maltrattanti, oltre a un risarcimento di 5.000 euro. È la condanna inflitta a un avvocato di 65 anni del Maceratese, M.B., riconosciuto colpevole di atti persecutori nei confronti dell’ex compagna e del suo nuovo compagno. Secondo la ricostruzione dell’accusa, l’uomo non avrebbe accettato la fine della relazione, arrivando a controllare e tormentare la donna con modalità sempre più ossessive. Per lui è in corso anche un’altra indagine per stalking presso la procura di Ancona. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Droni, Gps e lettere anonime: condannato a un anno l’avvocato che perseguitava l’ex

In questa notizia si parla di: droni - lettere

Cancellati 17 voli e ritardi per 3mila passeggeri. Diversi droni avvistati nella zona, scalo chiuso per ore nella notte - facebook.com Vai su Facebook

Droni a bassa quota all’alba, un attacco con sostanze dall’odore di polvere da sparo in serata, comunicazioni oscurate e, nella notte, esplosioni lanciate da velivoli non identificati al largo di Creta. È la sequenza degli ultimi minuti dalla Global Sumud Flotilla: ol - X Vai su X

Droni, Gps e lettere anonime: condannato a un anno l’avvocato che perseguitava l’ex - Non accettava la fine della relazione e avrebbe iniziato a controllare la donna e il suo nuovo compagno con messaggi, pedinamenti e minacce. Scrive ilrestodelcarlino.it

Pesaro, spiava la ex e il nuovo compagno con i droni. Condannato a un anno l'avvocato maceratese: sarà rieducato - PESARO Droni e Gps per spiare la ex e il suo nuovo compagno: condannato a un anno per stalking un avvocato 65enne del Maceratese, M. Da msn.com