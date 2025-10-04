Droni di origine ignota paralizzano aeroporti europei | allarme sicurezza a Berlino e Monaco

Un’ondata di incursioni attraverso droni di origine non accertata ma attribuita a Mosca sta sconvolgendo lo spazio aereo europeo, con chiusure e emergenze in aeroporti strategici in Germania, Repubblica Ceca e Belgio. A Praga, la polizia ha innalzato le misure di sicurezza presso l’aeroporto Václav Havel per una minaccia anonima, mentre Monaco di Baviera ha subito la chiusura dello scalo principale a causa di ripetuti avvistamenti di velivoli senza pilota, bloccando voli e causando disagi a migliaia di passeggeri. Fonti militari tedesche e belghe hanno confermato almeno venti droni avvistati in più occasioni sopra basi militari e aeroporti civili, in particolare la base di Erding, dedicata a test su droni di nuova generazione, e quella di Elsenborn, al confine tedesco-belga, aree sensibili per la sicurezza europea. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it

