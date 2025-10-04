Drone russo colpisce una stazione in Ucraina Zelensky | Ci sono decine di feriti

Almeno 30 feriti. Questo il bilancio provvisorio dell'attacco di un drone russo che nella mattina di oggi, sabato 4 ottobre, che ha preso di mira una stazione ferroviaria nella regione di Sumy, in Ucraina. Ucraina, drone russo colpisce la stazione di ShostkaA denunciarlo, condividendo le immagini. 🔗 Leggi su Today.it

L'aeroporto di Monaco chiuso (di nuovo) per l'avvistamento di alcuni droni | Reporter francese ucciso in Ucraina da drone russo

Un reporter francese è stato ucciso con un drone in un raid russo in Ucraina: è la prima volta che accade

Attacco russo contro una stazione ferroviaria ucraina, decine di feriti - A denunciare il raid è il presidente Volodymyr Zelensky: "I russi non potevano non sapere che stavano colpendo dei civili.

Zelensky accusa i russi: hanno attaccato la stazione. Decine i morti e pubblica il video - Droni russi si sono abbattuti sulla stazione ferroviaria ucraina di Shostka, nella regione nord-