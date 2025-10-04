L’orrore della guerra in Ucraina si manifesta con un altro tragico episodio di violenza indiscriminata. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha denunciato con forza, tramite un messaggio diffuso su Telegram, un brutale attacco con drone perpetrato dalle forze russe contro la stazione ferroviaria di Shostka, situata nella regione di Sumy. Il resoconto del presidente è accompagnato da un video agghiacciante che mostra un treno passeggeri in fiamme, testimonianza visiva della crudeltà dell’azione. L’attacco, che ha preso di mira una struttura civile e un mezzo di trasporto gremito di persone innocenti, ha immediatamente mobilitato i servizi di emergenza. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Drone russo colpisce una stazione in Ucraina: treno in fiamme, decine di feriti