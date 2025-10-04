Dreoni riapre i battenti alle Cure | La nuova insegna sventola già I clienti entrano e ci abbracciano
di Rossella Conte Ha chiuso i battenti pochi mesi fa in via Cavour, lasciando dietro di sé un vuoto che sembrava irreparabile. Dopo oltre un secolo di storia, Dreoni Giocattoli – il negozio che per generazioni di fiorentini è stato sinonimo di meraviglia e di infanzia – aveva abbassato le saracinesche, costretto a dire addio a un fondo di mille metri quadrati divenuto troppo impegnativo da sostenere. Ma ora, contro ogni previsione, il marchio torna a vivere. Martedì prossimo aprirà una nuova sede in piazza delle Cure, in uno spazio molto più raccolto, appena 50 metri quadrati, ma carico di entusiasmo e di ricordi. 🔗 Leggi su Lanazione.it
