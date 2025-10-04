dark winds: una serie di successo con recensioni a 100%. La produzione Dark Winds, ispirata ai romanzi di Tony Hillerman e ambientata nel 1971, sta attirando l’attenzione di pubblico e critica grazie alla sua eccellente qualità. La serie, che segue le vicende di tre ufficiali della Tribal Police Navajo, ha raggiunto un risultato straordinario sulla piattaforma di recensioni Rotten Tomatoes, ottenendo un punteggio perfetto del 100% in entrambe le sue stagioni. ambientazione e trama della serie. Impostata nel cuore del deserto dell’Arizona, la narrazione si concentra sulle indagini condotte da Joe Leaphorn (interpretato da Zahn McClarnon), Bernadette Manuelito (Jessica Matten) e Jim Chee (Kiowa Gordon). 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Dramma perfetto da Game of Thrones conquista i fan di Netflix e scala la classifica top 10