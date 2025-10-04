Dramma in campo lutto improvviso | rinviata la partita

Il lutto improvviso ha costretto le squadre a rinviare la partita, purtroppo non si può fare altro che accettarlo. Lo sport è davvero qualcosa di meraviglioso, che permette a decine e decine di persone di riunirsi ogni settimana per divertirsi e sfogarsi in mezzo al campo o attraverso a qualsiasi tipo di attività fisica. La parte peggiore dello sport, chiaramente, sono i momenti che non vorremmo mai ricordare. La perdita di una o più vite, direttamente o indirettamente che sia, lascia un vuoto che spesso è veramente incolmabile oltre che insopportabile. In certi casi le squadre continuano comunque a giocare, mentre in altri casi ancora la difficoltà è talmente elevata che si preferisce lasciar perdere e rinviare a causa di quella che rappresenta essere un’autentica tragedia. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com

