Dovreste baciargli i piedi Landini accusa shock a Salvini! E poi | Ecco chi ti paga!

In piazza Vittorio, alle 9 del mattino, una studentessa avvolta nella bandiera palestinese gli passa di fianco, con le mani tiene in aria un cartello: «Meno bombe, più bomboloni», c’è scritto. Sottinteso: alla crema. Maurizio Landini la guarda e sorride: «Oggi in piazza i giovani ci stanno dando una lezione, bisogna essere onesti, lo dico da sessantenne con i capelli bianchi. La loro è una partecipazione straordinaria e senza precedenti, ci chiedono un futuro di pace e giustizia sociale ». Intorno a lui c’è il mare rosso della CGIL per Gaza: le sigle dei trasporti, dei chimici, delle manifatture, dei pensionati. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

