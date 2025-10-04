Dove vedere in tv Sinner-Griekspoor ATP Shanghai 2025 | orario programma streaming
Jannik Sinner, dopo aver archiviato la pratica Daniel Altmaier, tornerà in campo già domani per affrontare Tallon Griekspoor nei sedicesimi di finale del Masters 1000 di Shanghai 2025. Back-to-back dunque per il numero 2 al mondo, che non avrà a disposizione una giornata di riposo dopo aver cominciato il suo torneo con un giorno di ritardo in seguito alla vittoria di mercoledì nella finale dell’ATP 500 di Pechino. In assenza di Carlos Alcaraz, il 24enne altoatesino va considerato il grande favorito per il titolo a Shanghai con la possibilità di avvicinarsi nella Race e nel ranking mondiale al rivale spagnolo verso un finale di stagione in cui proverà a riprendersi la leadership della graduatoria ATP. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: vedere - sinner
Sinner-Alcaraz, streaming gratis e diretta TV Mediaset, Sky o Rai Sport? Dove vedere finale Masters 1000 Cincinnati
US Open 2025, dove vedere Sinner-Musetti: streaming gratis e diretta TV in chiaro?
US Open 2025, dove vedere Sinner-Musetti: streaming gratis e diretta TV in chiaro?
#Sinner-Altmaier: orario, diretta e dove vedere in tv e streaming Shanghai in tempo reale - X Vai su X
Sinner-Altmaier: orario, diretta e dove vedere in tv e streaming Shanghai in tempo reale - facebook.com Vai su Facebook
Sinner-Griekspoor all'Atp Shanghai, dove vedere in tv e streaming - C'è Tallon Griekspoor sul cammino di Jannik Sinner al Masters 1000 di Shanghai. Scrive sport.sky.it
Dove vedere in tv Sinner-Griekspoor, ATP Shanghai 2025: orario, programma, streaming. Si torna subito in campo - Jannik Sinner, dopo aver archiviato la pratica Daniel Altmaier, tornerà in campo già domani per affrontare Tallon Griekspoor nei sedicesimi di finale del ... Come scrive oasport.it