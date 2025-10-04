Dove vedere in tv Sinner-Griekspoor ATP Shanghai 2025 | orario programma streaming Si torna subito in campo

Jannik Sinner, dopo aver archiviato la pratica Daniel Altmaier, tornerà in campo già domani per affrontare Tallon Griekspoor nei sedicesimi di finale del Masters 1000 di Shanghai 2025. Back-to-back dunque per il numero 2 al mondo, che non avrà a disposizione una giornata di riposo dopo aver cominciato il suo torneo con un giorno di ritardo in seguito alla vittoria di mercoledì nella finale dell’ATP 500 di Pechino. In assenza di Carlos Alcaraz, il 24enne altoatesino va considerato il grande favorito per il titolo a Shanghai con la possibilità di avvicinarsi nella Race e nel ranking mondiale al rivale spagnolo verso un finale di stagione in cui proverà a riprendersi la leadership della graduatoria ATP. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Dove vedere in tv Sinner-Griekspoor, ATP Shanghai 2025: orario, programma, streaming. Si torna subito in campo

