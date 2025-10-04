Dove vedere in tv la A1 di volley femminile 2025-2026 | la guida completa e quali partite saranno in chiaro

La Serie A1 di volley femminile incomincerà lunedì 6 ottobre: la settimana si aprirà con un’avvincente prima giornata, sette partite in programma nel corso della serata per iniziare con il botto la nuova stagione agonistica. Si ritornerà in campo dopo i Mondiali, vinti dall’Italia a Bangkok, e con le società desiderose di rimettersi in gioco in campionato per raggiungere i propri obiettivi. Ai nastri di partenza ci saranno 14 squadre, sono previste 26 giornate di regular season, le prime otto classificate accederanno ai quarti di finale dei playoff scudetto. Conegliano si presenterà ai nastri di partenza per difendere lo scudetti. 🔗 Leggi su Oasport.it

