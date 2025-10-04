Dove vedere in tv Errani Paolini-Kato Stollar WTA Pechino 2025 | orario finale programma in chiaro streaming

La difesa del titolo da parte di Sara Errani e Jasmine Paolini nel tabellone di doppio femminile del WTA 1000 di Pechino andrà in scena domani, domenica 5 ottobre, quando le azzurre, accreditate della seconda testa di serie, affronteranno la nipponica Miyu Kato e la magiara Fanny Stollár. Il match sarà il primo di giornata a partire dalle ore 10.30 italiane e si disputerà sul Capital Group Diamond: la giapponese e l’ungherese sono al primo torneo stagionale insieme, e per questo motivo, è ovvio che non ci siano precedenti nel 2025. La sfida tra ErraniPaolini e KatoStollar sarà trasmessa in diretta tv su Super Tennis HD e Sky Sport Arena, mentre la diretta streaming sarà garantita da SuperTenniX, Sky Go, NOW, infine OA Sport vi offrirà la diretta live testuale. 🔗 Leggi su Oasport.it

