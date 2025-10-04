Dove vedere gli Europei di ciclismo 2025 oggi in tv | orari 4 ottobre programma streaming italiani in gara
Gli Europei di ciclismo 2025 sono pronti a vivere la loro quarta e penultima giornata di gare. Nella località francese di Drome-Ardeche, scelta quest’anno per ospitare la rassegna continentale, saranno oggi assegnati altri due titoli europei, in attesa della giornata finale. Si comincerà alle 9 di mattina con la prova in linea Uomini Under 23 e si terminerà alle 14 con l’attesa gara Donne Elite. L’ Italia sta disputando una grandissima rassegna, con già sei medaglie conquistate (un oro, quattro argenti ed un bronzo). L’ultima soddisfazione azzurra è arrivata con l’argento di Roberto Capello tra gli juniores. 🔗 Leggi su Oasport.it
