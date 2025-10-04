Dove il lavoro piace di più | le sorprese della classifica nazionale e i dati ufficiali sulla soddisfazione tra 51,7% di italiani contenti e forti squilibri territoriali nel mondo dell’occupazione

Orizzontescuola.it | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I dati sull’apprezzamento per il lavoro svolto mostrano un panorama articolato a livello nazionale, fotografato da un'indagine realizzata dal CGIA relativa al 2023. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: lavoro - piace

«Un milione di posti di lavoro» e lo slogan che piace ai politici

Roma, Massara al lavoro per l’esterno sinistro: piace Dominguez del Bologna

Chi è Mario Lenti, il corteggiatore di UeD che piace a Gemma: lavoro e curiosità

Cerca Video su questo argomento: Lavoro Piace Pi249 Sorprese