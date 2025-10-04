Dove dolore e ricordo si vivono in solitudine

Ecodibergamo.it | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Per un mese il Cimitero Monumentale si trasforma in galleria a cielo aperto: due opere di arte contemporanea accoglieranno i visitatori all’ingresso. Un progetto che invita a guardare il camposanto con occhi diversi, celebrandone la forza trasformativa e il modo unico in cui ci fa percepire il tempo. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

