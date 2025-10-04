Dove conviene fare la spesa a Verona e risparmiare fino a 300 euro al mese

Fare la spesa con attenzione, a Verona, può alleggerire davvero il bilancio. Secondo la nuova classifica Altroconsumo, una famiglia di quattro persone spende in media 9.276 € l’anno (circa 773 €mese), ma scegliendo l’insegna giusta può risparmiare fino a 3.700 € l’anno (circa 308 €mese): quasi. 🔗 Leggi su Veronasera.it

