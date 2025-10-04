Dossi rubati ad Aci Castello e installati abusivamente al villaggio Dusmet
I carabinieri di Aci Castello sono riusciti a rintracciare e recuperare del materiale rubato e di proprietà del comune di Aci Castello. In particolare, il furto avvenuto alla fine dello scorso mese di agosto di alcuni dossi artificiali, rimossi da ignoti malfattori dalla via Macaluso di Aci. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
Rubano 'dossi' artificiali per metterli in via del loro rione - Rubano dei 'dossi' artificiali utilizzati come 'dissuasori di velocità' da via Macaluso ad Aci Castello per metterli in una strada, via Altavilla, del rione Dusmet di Catania. Come scrive ansa.it
Aci Castello (CT), i carabinieri ritrovano i dossi rubati in paese: erano stati installati abusivamente a Catania - Il sopralluogo dei carabinieri, unitamente alla ditta incaricata del montaggio dei dossi ha accertato che si trattava proprio dei dossi spariti ad Aci Castello ad agosto. Da ilsicilia.it