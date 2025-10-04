Dossi rubati ad Aci Castello e installati abusivamente al villaggio Dusmet

I carabinieri di Aci Castello sono riusciti a rintracciare e recuperare del materiale rubato e di proprietà del comune di Aci Castello. In particolare, il furto avvenuto alla fine dello scorso mese di agosto di alcuni dossi artificiali, rimossi da ignoti malfattori dalla via Macaluso di Aci. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it