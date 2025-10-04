Doppietta Vangi Iperfinish alla 21esima vittoria
La Coppa Sportivi di Bilancino-Memorial Gastone Nencini ricordando il grande campione mugellano del ciclismo ha chiuso a Barberino di Mugello la stagione esordienti in Toscana. Ultimi due vincitori il lombardo Lorenzo Iazzi (Madignanese Ciclismo) che ha conseguito 15 vittorie. Nel primo anno il migliore è stato il campano Vincenzo Vito (Team Cesaro) che conta 15 successi nel 2025. Tra i toscani, i migliori Marini, De Stefano, Stefanini e Della Polla finiti ai posti d’onore. Nella gara allievi sulle strade del Valdarno ennesima vittoria, la ventunesima stagionale della Iperfinish con arrivo in parata di Edoardo Agnini (settimo successo) e di Marco Spanio che hanno staccato il gruppo di 1’16’’ regolato per il terzo posto da Paris su Roggi e Luci. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
In questa notizia si parla di: doppietta - vangi
