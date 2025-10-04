Dopo Rimini arriva il Gubbio con l’alito delle olive ascolane sul collo!

L’Ascoli viaggia come un treno: 8 partite, 20 punti, 6 vittorie, 2 pareggi, 15 gol fatti e solo 1 subito. Un rullo compressore. E noi? Eh, noi teniamo botta finché possiamo! A Rimini, vittoria doveva essere — e vittoria è stata. Magari non brillante, ma meritata fino in fondo: un gol, un palo, una traversa, almeno due super parate di Vitali e un’occasione d’oro per Pattarello a inizio gara. Dall’altra parte, Venturi ci ha messo i guantoni su D’Agostini e Mawuli ha salvato il risultato con un recupero da gladiatore. Ora tocca al Gubbio, e niente illusioni: Pattarello mancherà e speriamo nel recupero di Renzi. 🔗 Leggi su Lortica.it

