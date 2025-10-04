Dopo l' episodio del mini cellulare a Palermo scatta il carcere duro per Gianluca Lamendola

Brindisireport.it | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

SAN VITO DEI NORMANNI - “Carcere duro” per Gianluca Lamendola, che, nonostante la reclusione, avrebbe avuto contatti con l'esterno. A pesare sulla scelta di applicare il 41 bis - la disposizione dell'ordinamento penitenziario tecnicamente emergenziale, ma che di fatto è in vigore da oltre 30 anni. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

