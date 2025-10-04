Dopo l' alluvione la scuola torna ad ospitare i primi alunni

Si era allagata addirittura prima dell’alluvione vera e propria, la scuola elementare Pio Squadranidei Romiti che, già nei primissimi giorni di maggio 2023, aveva visto riempirsi d’acqua ilpiano interrato. Nei giorni successivi la situazione non ha fatto che peggiorare. Una situazionecritica già. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

In questa notizia si parla di: dopo - alluvione

Chiesa di Spazzate torna a splendere, prima messa dopo l’alluvione

Dopo l’alluvione all’Elba è ancora allerta arancione: maltempo Toscana, le zone a rischio

Elba, conta dei danni dopo l’alluvione. Terzo caso in pochi mesi, la situazione più grave a Forno

Donna dispersa dopo alluvione a Favara, quarto giorno di ricerche: arriva il Nucleo di soccorso alpino della Guardia di finanza - facebook.com Vai su Facebook

Dispersa dopo alluvione a Favara (AG), ritrovata una scarpa http://dlvr.it/TNQfg7 - X Vai su X

IL VIDEO | Dopo l'alluvione la scuola torna ad ospitare i primi alunni - Si era allagata addirittura prima dell’alluvione vera e propria, la scuola elementare Pio Squadrani dei Romiti che, già nei primissimi giorni di maggio 2023, aveva visto riempirsi d’acqua il piano int ... Riporta forlitoday.it

Lugo, riapre la scuola di musica dopo i lavori di ripristino post alluvione - Mercoledì 1 ottobre riapre la scuola comunale di musica Malerbi di Lugo, dove sono stati ultimati i lavori di ripristino post alluvione. Come scrive corriereromagna.it