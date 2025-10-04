Dopo la pandemia non possiamo più farci trovare impreparati | va ripensata la finanza
Viviamo in un tempo fragile, in cui l’equilibrio costruito negli ultimi decenni sembra incrinarsi sotto i colpi di nuove tensioni politiche, economiche e sociali. L’idea che la democrazia, la globalizzazione e il libero mercato possano essere la strada sicura e definitiva è messa in discussione ogni giorno. L’Italia, come tutti i Paesi occidentali, si trova a fare i conti con forze più grandi di lei, ma proprio per questo è chiamata a immaginare il proprio futuro con lucidità. Il futuro non è scritto: potrebbero aprirsi tre scenari distinti, ciascuno con le sue sfide e opportunità. Simularli aiuta a capire quanto sia urgente ripensare la finanza come strumento di difesa e sviluppo per l’Italia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
