Dopo il ristorante pop-up approda a Bangkok il progetto riminese per esportare la convivialità tipica italiana

I valori della convivialità e dell'amore per lo stare insieme a tavola, insieme ai gusti tipicamente italiani, stanno per sbarcare a Bangkok. Dopo un agosto vista mare, con il ristorante pop up a Viserba, il progetto Warringa approda in Thailandia, con l'obiettivo di far conoscere la Romagna e la. 🔗 Leggi su Riminitoday.it