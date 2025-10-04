Dopo il pronipote di Byron anche Riccardo Cocciante visita i musei di Palazzo Guiccioli

Un'altra visita di rilievo per i Musei Byron e del Risorgimento. Ieri pomeriggio il cantautore e compositore Riccardo Cocciante è arrivato attorno alle 17, accompagnato dalla moglie francese Catherine Boutet, all'ingresso dei Musei dove c'erano ad attenderlo la presidente della Fondazione Cassa.

dopo pronipote byron riccardoCocciante al museo. La firma del cantante dopo quella di Byron - Un’altra visita a sorpresa per i Musei Byron e del Risorgimento: ieri pomeriggio il notissimo cantautore e compositore Riccardo Cocciante è arrivato attorno alle 17, accompagnato dalla moglie francese ... Come scrive msn.com

Il pronipote di Lord Byron visiterà il museo di Ravenna - Robin Byron, 13/o Lord e pronipote del poeta George Byron, visiterà domenica 28 settembre i Musei Byron e del Risorgimento di Ravenna. Scrive ansa.it

