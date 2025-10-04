Dopo Il mio nome è mai più Piero Pelù lancia una canzone per la Palestina | Contro il genocidio e per gli amici della Global Sumud Flotilla

Piero Pelù torna a farsi sentire con «SOS», un brano inedito scritto e registrato in appena dieci ore, messo a disposizione gratuitamente sul suo sito ufficiale. Una canzone con cui il rocker fiorentino ha deciso di dimostrare la sua vicinanza al popolo palestinese e alla Global Sumud Flotilla, il gruppo di navi intercettate in acque internazionali da Israele. «Ora basta! Quando i bambini non mangiano, non giocano, non ridono, questa è la fine dell’umanità. La pace è l’unica vittoria sempre», canta Pelù nel testo. SOS è un inno alla pace e alla felicità come diritto universale: «Sos voglio diritto alla felicità E far esplodere i colori». 🔗 Leggi su Open.online