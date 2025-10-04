dopo i rumours sul diss verso charli xcx taylor swift charisce il significato del brano actually romantic

Taylor Swift ha fatto luce sul testo di Actually Romantic, brano contenuto nell’album The Life Of A Showgirl pubblicato ieri, 3 ottobre, che per molti conterrebbe un diss rivolto a Charli Xcx. La popstar ha spiegato il testo della traccia numero sette del dodicesimo lavoro in studio. Molti fan hanno interpretato le parole come un attacco a Charli XCX. “Ti ho sentito chiamarmi ‘Boring Barbie’ quando la cocaina ti rende coraggiosa . Ho dato il cinque al mio ex e poi gli ho detto che eri contenta che mi avesse ignorato Mi ha scritto una canzone dicendo che ti fa stare male vedere la mia faccia Alcune persone potrebbero offendersi Ma in realtà è dolce. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

