Dopo 8 anni il nuovo Teatro della Società di Lecco si mostra alla città

Leccotoday.it | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo otto anni di chiusura, il Teatro della Società di Lecco si prepara a svelare il suo volto autentico. I lavori di restauro della facciata stanno per essere completati e le impalcature sono pronte a essere rimosse, rivelando le colorazioni originarie dell'edificio ottocentesco che affaccia su. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

