Donna vittima di revenge porn Video hard ai contatti social | doppia condanna a nove anni

"Paga o ti roviniamo la reputazione". E così hanno fatto, arrivando persino a infilare nella cassetta della posta dei vicini di casa una lettera anonima in cui si diceva che l’inquilina riceveva uomini stranieri in casa, anche minorenni, che pagava per prestazioni sessuali e che mandava a fare i furti negli appartamenti. Nella busta c’era anche una pen drive con un video a luci rosse, finito anche su Facebook, che riprendeva un rapporto sessuale dove si riconosceva la parte offesa con due uomini che invece avevano il volto coperto. Un caso di revenge porn che risale al 2018 denunciato da una 48enne residente a Usmate, per cui ora il Tribunale di Monza ha condannato due imputati di estorsione, atti persecutori e diffamazione a 9 anni di reclusione, interdizione perpetua dai pubblici uffici e complessivi 30mila euro di risarcimento dei danni alla vittima. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Donna vittima di revenge porn. Video hard ai contatti social: doppia condanna a nove anni

In questa notizia si parla di: donna - vittima

Auto nel burrone, donna muore a 56 anni. Comunità sconvolta, chi era la vittima

West Nile: sesta vittima nel Lazio, morta al Goretti di Latina donna di 83 anni

Truffata con un Sms. Vittima una giovane donna: "Mi hanno ripulito il conto"

Incidente mortale a Pescara: vittima una donna - TRSP - Abruzzo - News del 01-10-2025 - facebook.com Vai su Facebook

SOS Revenge Porn: 1,2 milioni le donne vittime. La nuova frontiera dei deep fake - I fotomontaggi porno sono sempre meno artigianali e sempre più verisimili: è il deepfake porn e anche questo è uno strumento (iper realistico) di vendetta. Riporta msn.com

Profilo social violato e video hard girato a tutti i contatti: 9 anni di carcere per il revenge porn in Brianza - Vittima una 48enne di Usmate Velate ricattata da 2 uomini che le avevano chiesto soldi e per non rovinare la sua reputazione dopo un rapporto a 3 filmato da una telecamera ... Scrive msn.com