Donbasgrl dall’Ucraina Arezzo Wave | è la finale

Secondo giorno con la musica al Teatro Tenda di Arezzo, dove stasera sarà premiato il vincitore nazionale di Arezzo Wave 2025. Proseguono le esibizioni dei finalisti del contest che vedrà sul palco i gruppi provenienti dalle selezioni regionali. Si parte nel pomeriggio: alle 15,30 al teatro Pietro Aretino di via Bicchieraia l'incontro con Donbasgrl l'artista ucraina che sarà poi sul palco del teatro Tenda stasera. Alle 16,30 al Bicchieraia secondo giorno con la presentazione del libro su Arezzo Wave e il mondo. In attesa dei 40 anni di Arezzo Wave (1987–2026), arriva infatti "Arezzo Wave Station – La Storia di Arezzo Wave, Volume 1: Il Primo Millennio 1987–1999", il libro firmato da Mauro Valenti, ideatore e fondatore del festival che ha cambiato la musica italiana.

Arezzo Wave si accende a tutto... volume. Libro, musica, dj set e incontri per l'edizione numero 39 del festival rock - Arezzo torna a essere capitale della musica con la 39esima edizione di Arezzo Wave Love Contest & Festival. Si legge su corrierediarezzo.it

“Arezzo Wave Station – La Storia di Arezzo Wave, Volume 1: Il Primo Millennio 1987–1999”, il libro firmato da Mauro Valenti - Sarà presentato come ospite d'onore al Festival Arezzo Wave 2025, il 3 e 4 ottobre, in due incontri pomeridiani con artisti storici, ospiti speciali e due artisti internazionali, Donbasgrl e Darcy Ros ... Lo riporta lanazione.it